Geen WK voor Søren Kragh Andersen door zitvlakblessure

Søren Kragh Andersen heeft zich bij de bondscoach van Denemarken afgemeld voor het WK wielrennen. De klassiekerspecialist van Team DSM, die volgend jaar koerst voor Alpecin-Deceuninck, heeft te veel last van een zitvlakblessure, waardoor hij momenteel een trainingsachterstand heeft. Anthon Charmig is zijn vervanger op het WK.

Bondscoach Anders Lund van de Deense ploeg bevestigt dat Kragh Andersen zich woensdag heeft afgemeld voor het WK wielrennen in Wollongong, Australië. Dat de coureur door Team DSM is opgesteld voor de Canadese koersen in Québec en Montréal, deed wat wenkbrauwen fronsen. Lund was echter niet verrast.

“Ik wist dat hij de twee races in Québec en Montréal zou rijden”, aldus de Deense bondscoach tegen BT. “Hij is daarvoor geselecteerd, ook al heeft hij niet zoveel getraind als zou moeten, omdat zijn kont pijn doet. Hij komt in een niet al te beste conditie naar Canada en daarom is het niet logisch om te denken dat hij goed zou kunnen rijden op het WK.”

Kragh Andersen was al vroeg zeker van een plek in de WK-selectie, samen met Jakob Fuglsang, Magnus Cort en Mattias Skjelmose. Daar kwamen later Michael Mørkøv, Mikkel Honoré, Alexander Kamp en Mikkel Bjerg nog bij. En dus Anthon Charmig van Uno-X, als vervanger van SKA.