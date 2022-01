Geen WK veldrijden voor Jolanda Neff

Jolanda Neff zal later deze maand niet aan de start verschijnen van het WK veldrijden. De 29-jarige Zwitserse heeft besloten om de trip naar de Verenigde-Staten niet te maken en richt zich nu volop op het komende mountainbikeseizoen.

Neff reed eerder deze winter nog wel op de crossfiets. Ze nam deel aan de Amerikaanse Wereldbekers in Waterloo, Fayetteville (daar waar het WK zal worden gehouden) en Iowa. In Waterloo eindigde ze nog als vierde in de daguitslag, in Fayetteville en Iowa moest ze genoegen nemen met een twaalfde en negentiende stek.

Sindsdien kwam Neff niet meer in actie in het veld en dat blijft ook zo. Ze zal met andere woorden niet deelnemen aan het WK veldrijden. De laatste keer dat Neff wel van de partij was op een WK cyclocross, was in 2019. Ze eindigde toen als zesde in het Deense Bogense. Neff acht het, als de regerend Olympisch kampioene in het mountainbiken, verstandiger om zich vanaf nu al volledig te richten op het nieuwe MTB-seizoen.

Kleine delegatie

Zwitserland trekt overigens met een kleine delegatie van in totaal zeven crossers naar Fayetteville voor het WK. Kevin Kuhn en Gilles Mottiez doen mee aan de elitecross bij de mannen, Dario Lillo, Loris Rouiller, Jan Sommer en Lars Sommer zijn de geselecteerden voor de beloftencross en Jan Christen neemt deel aan het WK voor junioren mannen. Opvallend: Zwitserland stuurt geen enkele vrouwelijke crosser naar de Verenigde-Staten.