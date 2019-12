Geen Wereldbeker Bern in 2020: reactie op veldrithervormingen vrijdag 20 december 2019 om 08:33

De Wereldbeker veldrijden zal volgend seizoen bestaan uit maar liefst zestien wedstrijden, maar de cross van Bern zal geen deel meer uitmaken van het regelmatigheidsklassement. “Door de hervormingen schieten de kosten omhoog”, zo vertelt organisator Christian Rocha in een perscommuniqué.

Het was Roche die in oktober al de noodklok luidde, aangezien hij nog niks had gehoord van Flanders Classics en de UCI, de twee partijen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de Wereldbeker veldrijden. “Tot nu toe hebben we nog maar één telefoongesprek gehad met Flanders Classics. Verder hebben we nog geen info van hun of de UCI.”

“De waarde van de wereldbeker daalt voor ons ook, het is financieel bijna niet meer te betalen.” Twee maanden later heeft Rocha de drastische beslissing genomen om zich volledig terug te trekken. De reden: de geplande veldrithervormingen voor het seizoen 2020-2021. Dit betekent dat de kosten omhoog gaan, terwijl het budget hetzelfde blijft.

“Het is onacceptabel”

Maar volgens Rocha speelt er nog meer. “Dit gaat niet langer meer om de sport, maar enkel en alleen om geld en business.” Volgens de organisatoren was er te weinig tijd om een dossier samen te stellen én in te leveren bij de UCI. Daar komt nog bij dat Flanders Classics (nog) niet bereid is om meerjarige contracten af te sluiten met partners, wat eerst wel de bedoeling was.

Rocha is niet blij met de geplande hervormingen en manier van communiceren vanuit de UCI. “Het is echt onacceptabel, het past niet bij een dergelijk bestuursorgaan.” Het is nog onduidelijk wat de toekomst brengt voor Rocha en consorten, al hoopt de organisatie ook volgend jaar een cross te organiseren. Dit jaar wisten Annemarie Worst en Eli Iserbyt de (voorlopig) laatste wereldbeker te winnen.