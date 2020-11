Geen verloren jaar voor Harrie Lavreysen: “Winst halen in het krachthonk”

Drie wereldtitels op het wereldkampioenschap baanwielrennen in Berlijn dit jaar moesten voor Harrie Lavreysen een opmars worden naar drie gouden medailles op de Olympische Spelen in Tokio deze zomer. Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Toch ziet hij 2020 niet als een verloren jaar. “Ik denk dat ik wel beter ben geworden.”

“Het gaat eigenlijk heel goed”, vertelde de 23-jarige baansprinter uit Luyksgestel recentelijk aan WielerFlits. “Ik ben hard aan het trainen, maar heb nog geen wedstrijddoelen. Eigenlijk vanaf het begin van de coronacrisis heb ik me gefocust op 2021.”

De afwezigheid van de Nederlandse baanselectie op het Europees kampioenschap in Plovdiv was dan ook geen streep door de rekening voor Lavreysen. “Met het Nederlands kampioenschap ga ik aan het einde van het jaar vast nog wel een wedstrijd rijden, maar ik heb er niet aan gedacht om nog te gaan pieken. Daar heeft mijn focus eigenlijk nooit gelegen.”

En dus werkt de Brabander, met een jaar vertraging, nog steeds rustig toe naar de Olympische Spelen. Van een gebrek aan motivatie heeft hij geen last. “Nee hoor, al voelt dit coronajaar wel steeds gekker. Nu doe ik mijn training op een dag en ga ik daarna naar huis. Normaal gesproken ligt mijn focus de hele dag op de Olympische Spelen, maar die gaat nu steeds meer weg.”

“De focus blijft er wel. De scherpte op de trainingen is er ook nog. Als ik train met mannen als Jeffrey Hoogland, Roy Eefting en Matthijs Büchli, gaat het er echt gewoon op. Daar merk je wel aan dat we dit jaar een voordeel hebben. Alleen ben ik niet meer de hele dag bezig met wedstrijden. Dat is gek. Ik weet niet echt meer hoe een wedstrijd voelt.”

Winst zonder wedstrijden

Alleen op het gebied van wedstrijden kan Lavreysen dus spreken van een verloren jaar, maar voor de rest ziet de nog jonge sprinter veel winstpunten. “Ik denk dat ik wel beter ben geworden. Het is een voordeel dat ik nog jong ben, dat ik me nog kan ontwikkelen. Een jaar goed kunnen trainen is een voordeel.”

“Normaal gesproken heb ik drie keer per jaar een piekmoment, maar dit jaar is dat anders. Ik kan nu al meer dan een half jaar werken in het krachthonk. Daar haal ik winst uit”, eindigt hij.