Geen Van der Poel en Alvarado, wel Brand en Vos in Amerikaanse cross-wereldbekers

De KNWU heeft bekendgemaakt welke Nederlandse veldrijders komende week aan de start staan in de wereldbekers van Waterloo, Fayetteville en Iowa. Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado reist vanwege gezondheidsredenen niet af naar de Verenigde Staten. Wereldkampioen Mathieu van der Poel is na een druk weg- en mountainbikeseizoen nog niet beschikbaar.

Alvarado moest afgelopen weekend al de Superprestige Gieten aan zich voorbij laten gaan door een verstoord bloedbeeld. “Na een minder optreden in haar eerste veldrit afgelopen weekend (in Bredene, red.), heeft een verstoord bloedbeeld meer duidelijkheid gebracht over haar conditie. Daarom hebben we besloten om haar crosscampagne met een paar weken uit te stellen”, deelde haar ploeg in het weekend mee.

Van der Poel beëindigde zondag zijn wegseizoen met de derde plaats in Parijs-Roubaix, waar hij zijn debuut maakte. Het gaat nog wel even duren vooraleer hij terugkeert in de cross, vertelde de Nederlander na de kasseiklassieker. “Mijn hoofd staat nu niet naar de cross. Het is de bedoeling dat ik nu even op vakantie ga”, zei Van der Poel, die in de vorige crosswinter seizoen goed was voor tien overwinningen in veertien wedstrijden.

Brand en Vos verschijnen wel aan de start

Wel zijn wereldkampioene Lucinda Brand, dit weekend al winnares in Gieten en Marianne Vos direct na hun wegseizoen aanwezig bij de eerste drie Wereldbekercrossen van deze winter. De eerste Wereldbeker van het nieuwe crossseizoen staat voor zondag 10 oktober op de kalender in Waterloo. Woensdag 13 oktober volgt de veldrit van Fayetteville. De wedstrijd in Iowa City sluit het blokje Amerikaanse wereldbekerwedstrijden af op zondag 17 oktober.

Selectie elite-mannen

Lars van der Haar

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corne van Kessel

Gosse van der Meer

Selectie elite-vrouwen

Denise Betsema

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Yara Kastelijn

Fem van Empel

Aniek van Alphen

Marianne Vos

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Puck Pieterse

Shirin van Anrooij

Maud Kaptheijns