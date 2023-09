zondag 24 september 2023 om 08:34

Geen twee op twee voor Arvid de Kleijn in Tour de Langkawi: Gleb Syritsa is de snelste

De tweede etappe van de Tour de Langkawi is niet gewonnen door Arvid de Kleijn, maar door Gleb Syritsa. De Kleijn kreeg in finishplaats Kota Bharu wel een ideale lead-out van zijn ploeggenoot Maikel Zijlaard, maar de Nederlander werd op waarde geklopt door een sterke Syritsa.

De Tour de Langkawi begon zaterdag met een eerste clash tussen de sprinters en ook nu was het weer uitkijken naar de rappe mannen in het peloton. De tweede etappe van Kuala Terengganu naar Kota Bharu kende nog wel twee klimmetjes van vierde categorie (naar Setiu en Pelong), maar de top van de laatste helling lag op goed honderd kilometer van de streep. In de laatste koersuren reed het peloton over relatief brede, vlakke en sprintersvriendelijke wegen.

Veel renners proberen het

Het parcours nodigde met andere woorden niet echt uit tot koers, maar toch probeerden heel wat renners om er vanonder te muizen. Het was dan ook even wachten op een vroege vlucht. Een eerste aanval van vijf renners bleek nog geen lang leven beschoren, maar een daaropvolgende vluchtpoging van zes coureurs was wel succesvol. De Belg Gijs Van Hoecke was één van de vluchters, net als Calum Johnston.

De Brit van Caja Rural-Seguros RGA bleek voorin over de sterkste benen te beschikken, sprong weg bij zijn medevluchters en reed een tijdje alleen voor het peloton uit. De dappere Johnston bleek echter ook niet bij machte om uit de greep te blijven van de sprintersteams, en dus trokken we met een compact peloton naar de laatste kilometers. Er werd in de sprintvoorbereiding vooral gekeken naar Tudor Pro Cycling, de ploeg van leider en topfavoriet Arvid de Kleijn.

Op waarde geklopt

En de Zwitserse formatie had zijn zaakjes ook goed voor elkaar in de slotkilometer, waardoor De Kleijn kon rekenen op een ideale lead-out richting de finish. Laatste man Maikel Zijlaard wist met een flinke inspanning zijn land- en ploeggenoot perfect af te zetten, maar De Kleijn bleek geen antwoord te hebben op een extra versnelling van Gleb Syritsa. De 23-jarige coureur van Astana Qazaqstan wist De Kleijn te remonteren en won nog afgetekend in Kota Bharu.

De Kleijn moest dit keer genoegen nemen met een tweede plaats, de Italiaan Enrico Zanoncello kwam als derde over de streep. Raymond Kreder was op de zevende plaats de tweede Nederlander in de daguitslag, sprintaantrekker Zijlaard werd nog negende. De Kleijn gaat, ondanks zijn sprintnederlaag, wel nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.