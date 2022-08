Geen twee, maar vijf zware breuken voor Laura Süsselmilch: “Blij dat ik nog leef”

Laura Süßemilch kwam zwaar ten val in de tweede etappe van de Tour de France Femmes. De Duitse van Plantur-Pura kreeg aanvankelijk de diagnose dat ze twee nekwervels had gebroken, maar krijgt daar nu nog eens drie breuken bij. “Ik ben blij dat ik nog leef”, laat ze weten op Instagram.

De nieuwe diagnose kwam aan het licht dankzij de aanhoudende pijn in het hoofd van Süßemilch. Ondanks de sterke pijnstillers bleef ze hard afzien. Nadat ze werd overgebracht naar een nieuw Duits ziekenhuis werden er drie nieuwe breuken vastgesteld. Een derde gebroken nekwervel, een gebroken rib en een breuk aan de achterkant van haar hoofd was het zware verdict.

“God zij dank, dat ik nog en leef binnenkort terug 100% gezond zal zijn. Ik moet niet geopereerd worden. Momenteel ben ik al in staat om uit bed te komen en met ondersteuning te wandelen. Het plan is om over een paar dagen het ziekenhuis te verlaten. Ik zal sterker terugkomen”, laat de 25-jarige Duitse weten via sociale media.

