Geen Tourzege, wel een nieuw contract: Neilands verlengt bij Israel-Premier Tech

Krists Neilands was gisteren echt dichtbij zijn eerste zege in de Tour de France, maar zijn aanval strandde in de slotkilometers. Een dag later heeft de Let wel een grote ‘overwinning’ te pakken: de 28-jarige Neilands heeft namelijk zijn contract bij Israel-Premier Tech verlengd tot eind 2026.

Krists Neilands leek dinsdag in de tiende etappe van de Tour de France enige tijd op weg naar de grootste zege uit zijn carrière. De coureur wist op de laatste helling van de dag weg te rijden van zijn medevluchters, maar werd – na een solo van goed twintig kilometer – in het zicht van de haven toch nog gegrepen. Neilands kwam in de daaropvolgende sprint uiteindelijk niet verder dan een vierde plek.

En toch blijft Neilands niet met lege handen achter, aangezien hij vandaag zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe verbintenis met zijn huidige werkgever Israel-Premier Tech. De aanvaller tekent bij tot eind 2026. “Het was een eenvoudige beslissing om te tekenen. Ik voel me namelijk goed binnen deze ploeg. Het is voor mij een grote familie en ik zie dan ook geen reden om andere oorden op te zoeken. Ik wil gewoon zo doorgaan. We hebben al veel dingen bereikt, maar we willen nog veel meer bereiken!”

Teameigenaar Sylvan Adams is ook in zijn nopjes, nu Neilands voor meerdere jaren heeft bijgetekend. “Krists rijdt al zijn hele profcarrière bij ons en we zijn een echte wielerfamilie. We waren met hem al dicht bij een tweede opeenvolgende zege in de Tour. We leven natuurlijk mee met Krists, maar zijn tegelijkertijd ook enorm trots op zijn inzet en prestatie. Hij heeft de goede vorm te pakken en we hopen dat hij nog een etappe kan winnen in deze Tour.”

Neilands maakte in 2017 zijn profdebuut voor de ploeg van Adams en wist de voorbije jaren enkele mooie overwinningen te boeken, al dateert zijn laatste zege wel van 2019. De Let won dat jaar de Grand Prix de Wallonie. Verder won hij in 2019 ook twee etappes en het eindklassement van de Ronde van Hongarije. Op zijn erelijst prijken ook enkele nationale titels en Dwars door het Hageland.