Steven Kruijswijk verlengt zijn contract bij Jumbo-Visma

Steven Kruijswijk heeft zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd tot eind 2025. De inmiddels 35-jarige renner had een aflopende verbintenis met het Nederlandse WorldTeam. De ploeg wil echter graag met de routinier verder, die nog altijd een belangrijk aandeel in de klassementstrein heeft.

In 2007 kwam Kruijswijk terecht bij de beloftenformatie van Rabobank om in 2010 naar de profformatie over te stappen. De geboren Brabander is de ploeg altijd trouw gebleven. Zijn derde plek in de Tour de France van 2019 is zijn hoogtepunt in zijn loopbaan. Al was hij in 2016 dicht bij de eindzege in de Giro d’Italia totdat hij enkele dagen voor het einde gehuld in de roze trui op een sneeuwmuur stuitte.

Kruijswijk verlengt zijn contract met twee jaar. De ploeg verwacht dat hij op het hoogste niveau blijft presteren, maar hij wordt ook gezien als een belangrijke persoon om jonge renners in het profbestaan te helpen.