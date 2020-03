Geen Ton Dolmans Trofee vanwege coronavirus vrijdag 20 maart 2020 om 12:04

Op zondag 3 mei stond eigenlijk de Ton Dolmans Trofee op het programma, maar de Topcompetitie-wedstrijd kan niet doorgaan in verband met het coronavirus. Eerder moest er ook al een streep door de tweede manche van de Topcompetitie: de Omloop van de Braakman van zaterdag 28 maart.

De organisatie van de Ton Dolmans Trofee ziet zo een voorbereiding van maar liefst elf maanden in het water vallen. Organisator Armand van Mulken: “Tal van belangrijke sponsoren staan al enige tijd droog en daardoor worden we ook budgettair hard getroffen.” Van Mulken hoopt later dit jaar alsnog de koers te kunnen organiseren.

De organisatie van de Ton Dolmans Trofee zal zo snel mogelijk in gesprek gaan met de KNWU en de Stichting Topcompetitie. “We zullen alle kaarten op tafel leggen. We blijven realistisch en hoopvol tegelijk.” De grote man achter de Topcompetitie, Flavio Pasquino, probeert met optimisme naar de toekomst te kijken.

“Het is voor nu zaak om de rust te bewaren, want we hebben wel degelijk opties om op andere data iets te doen met deze koersen. We zullen zo spoedig mogelijk naar buiten treden.” De Ton Dolmans Trofee was vorig jaar een prooi voor Dylan Bouwmans. De zoon van ex-prof Eddy Bouwmans zegevierde na een solo van enkele kilometers.

Eerder werd al bekend dat de Ronde van Overijssel ook niet doorgaat in verband met het coronavirus. Deze wedstrijd stond één dag voor de Ton Dolmans Trofee op het programma en maakt deel uit van de Holland Cup.

Wedstrijden Topcompetitie 2020 Craft Ster van Zwolle (29 februari) – David Dekker

Omloop van de Braakman (28 maart)

Ton Dolmans Trofee (3 mei)

Simac Omloop der Kempen (17 mei)

Ronde van Limburg (30 mei)

Profronde van Noord-Holland (13-14 juni)

Tacx Klimtijdrit Vaals (1 juli)

Tacx Ploegentijdrit (29 augustus)

Omloop van Valkenswaard (6 september)

HLB Van Daal Eurode Omloop (13 september) De eerstvolgende wedstrijd in de Topcompetitie is de Simac Omloop der Kempen op 17 mei, al is het maar de vraag of deze wedstrijd wel kan doorgaan.