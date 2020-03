Organisatie Ronde van Overijssel zet streep door aankomende editie vrijdag 20 maart 2020 om 11:20

De Ronde van Overijssel (2 mei) gaat dit jaar niet door als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, zo laat organisator Michiel Vincent weten aan Tubantia. Vincent zoekt niet naar een nieuwe datum voor de wedstrijd. “Overijssels Mooiste komt in 2021 weer op de koerskalender.”

“Het bestuur heeft met pijn in het wielerhart dit besluit genomen”, aldus Vincent, die echter wel spreekt van een logische beslissing. “Alle puzzelstukken moeten op hun plaats vallen en dat is nu onmogelijk.” De internationale wielerunie UCI heeft bovendien besloten om alle internationale koersen tot 30 april te annuleren.

Het is volgens de organisatie dan ook onrealistisch om enkele dagen later een wielerwedstrijd te organiseren, zelfs al zouden de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn opgeheven. Het organisatiecomité richt zich nu volledig op een terugkeer in 2021. De Ronde van Overijssel (1.2) maakt deel uit van de Holland Cup.

Vorig jaar ging de zege naar Nils Eekhoff, die namens de beloftenploeg van Team Sunweb Martijn Budding en Piotr Havik wist te vloeren in een sprint. Eekhoff maakte aan het einde van het jaar promotie naar de hoofdmacht van Team Sunweb.