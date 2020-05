Geen Tacx Pro Classic in oktober, wellicht wel volgend jaar vrijdag 1 mei 2020 om 15:22

Zondag meldden we al dat de kans bestond dat de Tacx Pro Classic – die op 10 oktober op de kalender stond – dit jaar niet zou doorgaan. Ondertussen is de afgelasting definitief. “We geven ons een jaartje ademruimte”, klinkt het. “Maar dit heeft geen consequenties voor de toekomst.”

Voorzitter Kees Bal was al opgestapt als voorzitter van de Zeeuwse eendagskoers. Het interim-bestuur van de Tacx Pro Classic deed daarom een beroep op de kennis en ervaring van evenementen-organisator Libéma Profcycling, maar die gaven aan de focus te leggen op de eigen ZLM Tour.

Dus twijfelde interim-bestuurder Patrick Kaijser of de wedstrijd dit jaar wel zou kunnen doorgaan. Ondertussen is de beslissing genomen. Er is niet alleen het ontslag van Kees Bal, zoals het er volgens de nieuwe kalender naar uitziet, zou de koers dit jaar ook samenvallen met de Amstel Gold Race. “En dat is allesbehalve wenselijk”, vertelt Kaijser aan PZC.

“Andere datum in de toekomst is een optie”

“Na wikken en wegen hebben we besloten om de Tacx Pro Classic dit jaar niet te organiseren. Het voortbestaan van de eendagskoers staat gelukkig niet ter discussie. “Alle werkgroepen hebben hun vertrouwen in ons uitgesproken, evenals de sponsors. Het bestuur mist momenteel echter wel operationele mankracht, maar daar zijn we volop mee bezig.”

Zo is er dus de nakende samenwerking met Libéma Profcycling. Algemeen manager Martin de Kok zegt de wedstrijd een warm hart toe te dragen en ziet mogelijkheden. Een andere datum op de kalender is in de toekomst niet uitgesloten. ,,Als de wedstrijd sneller volgt op de ZLM Tour, dan brengt dat zeker voordelen met zich mee”, meent De Kok. ,,Op die manier kunnen we ploegen bijvoorbeeld een totaalpakket van twee mooie koersen in dezelfde regio aanbieden.”