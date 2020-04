Toekomst Tacx Pro Classic in Zeeland onzeker zondag 26 april 2020 om 14:31

De toekomst van de Tacx Pro Classic staat op het spel. Dit mede als gevolg van het vertrek van oud-wielrenner Kees Bal als voorzitter van het bestuur van de Zeeuwse eendagskoers. “Het is voor mij als vrijwilliger een te groot financieel risico om dit nog op me te nemen”, zegt Bal over zijn beslissing om de organisatie uit handen te geven.

Daarnaast liggen persoonlijke omstandigheden ten grondslag aan het vertrek van Bal, laat hij weten aan Omroep Zeeland. Naast Bal, voormalig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, heeft ook secretaris Dennis Raadtgever het bestuur van de Tacx Pro Classic verlaten. Mede daardoor worden nauwelijks voorbereidingen getroffen voor de Zeeuwse koers die gepland staat voor 10 oktober.

‘Het wordt moeilijk, maar we gaan het wel proberen’

“Wij gaan proberen om deze mooie koers in stand te houden”, zegt Patrick Kaijser, die nu aangewezen is al een van de interim-bestuurders. “Maar dat is best lastig in deze moeilijke tijd. Daarbij speelt ook nog mee dat alle grote wedstrijden die nu geschrapt zijn, misschien na 1 september worden gereden.”

Het interim-bestuur van de Tacx Pro Classic doet een beroep op de kennis en ervaring van evenementen-organisator Libéma Profcycling, maar die geven aan de focus te leggen op de eigen ZLM Tour. “Dat blijft onze prioriteit en moet hier geen nadeel van ondervinden”, aldus de manager van Libéma. Kaijer twijfelt daarom of de Tacx Pro Classic door kan gaan. “Hoe groot de kans is dat we op 10 oktober een wedstrijd hebben? Dat wordt moeilijk, maar we gaan het wel proberen.”