‘Geen ruimte voor Mathieu van der Poel in Tour de France’ donderdag 30 april 2020 om 16:47

Deze ochtend berichtten we, op basis van een artikel in Het Laatste Nieuws, dat de UCI zijn reglementering omtrent de grootte en het aantal deelnemende teams in de grote rondes wil aanpassen. Dat zou de deur voor het Tourdebuut van Mathieu van der Poel op een kier zetten. Maar volgens Cyclingnews is daar niets van aan. “22 teams van acht renners is en blijft de regel.”

“Als straks elk team dat van start gaat in de Tour, een renner minder telt (zeven in plaats van acht), biedt dat ruimte voor drie extra ploegen. Zo wordt de kans aanzienlijk dat Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, dan in aanmerking komt voor een wildcard, net als Circus-Wanty Gobert. De Internationale Wielerunie UCI staat op het punt zijn reglement aan te passen”, schreef Het Laatste Nieuws.

Maar dat nieuws wordt door Cyclingnews formeel ontkend. Twee betrouwbare bronnen hebben aan de wielerwebsite verteld dat er geen sprake is van een wijziging van het reglement wat betreft grote rondes. “Acht renners per team is en blijft de regel. Dus neen, er kunnen geen extra ProContinentale teams worden toegevoegd. Geen Alpecin-Fenix, ook geen ander.” Wel zeker van hun plek: de 19 WorldTour-teams, aangevuld met Total-Direct Energie, Arkéa-Samsic en Vital Concept-B&B Hotels.

Nog volgens Cyclingnews is het wel een optie dat de UCI een aanpassing doorvoert aan de grootte van de teams voor sommige klassiekers. Met ploegen van zes renners in plaats van zeven. Zo zouden meer ProContinentale teams van start kunnen. Maar voor de grote rondes zit dat er dus niet in.