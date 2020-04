Geen Ronde van Zwitserland in 2020 vrijdag 3 april 2020 om 10:17

De Ronde van Zwitserland gaat dit jaar niet door. De organisatie ziet zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt om de wedstrijd te annuleren, zo maakte het vandaag bekend.

Als redenen voor de annulering worden de onzekere situatie, het feit dat renners zich niet optimaal kunnen voorbereiden, mogelijke aanvullende druk op de Zwitserse gezondheidszorg en de moeilijkheden bij de verkoop van sponsorpaketten gegeven. Men kiest voor een vroege annulering om de kosten te beperken zodat de Zwitsers de wedstrijd volgend jaar wel kunnen organiseren.

De Ronde van Zwitserland stond op de kalender van 7 tot 14 juni. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de wedstrijd niet doorgaat. De organisatie kiest ervoor om geen nieuwe datum te zoeken. “Wij zijn er echter van overtuigd dat het de beste oplossing is om zekerheid te bieden aan onze deelnemers, fans en partners. Voor de Tour de Suisse is het ook een belangrijke stap om de voortzetting van dit evenement in de toekomst te waarborgen”, legt organisator Olivier Senn uit.