Carlos Rodríguez niet in Romandië: Spanjaard moet rentree uitstellen

Carlos Rodríguez zou deze week eigenlijk deelnemen aan de Ronde van Romandië, maar de Spanjaard maakt geen deel uit van de definitieve selectie van INEOS Grenadiers. Wat blijkt nu: de 22-jarige coureur kent een terugslag in zijn revalidatie.

De jonge Rodríguez brak begin maart zijn sleutelbeen bij een val in Strade Bianche en kwam sindsdien niet meer in actie voor INEOS Grenadiers. De beloftevolle ronderenner leek deze week zijn rentree te maken in de Ronde van Romandië, maar dit gaat toch niet door.

“Na een maand vol ups en downs ben ik nu gedwongen om wat rust in te bouwen. Het is tijd om de batterijen weer op te laden. Er komen nog veel wedstrijden aan.” Het is nog onduidelijk wanneer Rodríguez weer een rugnummer kan opspelden. De Spanjaard staat op de planning voor de komende Tour de France, al is het nu maar de vraag of hij zich nog op tijd kan klaarstomen voor de Franse ronde.

Rodríguez was in 2022 nog een revelatie op rondegebied. De renner werd zevende in de Vuelta a España, maar behaalde ook korte klasseringen in La Route d’Occitanie (2e), de Ronde van Valencia (3e), de Ruta del Sol en Ronde van Burgos (4e) en de Ronde van Lombardije (5e). Verder kroonde hij zich tot Spaans wegkampioen en won hij een rit in de Ronde van het Baskenland.

Despite trying to start racing again this week, a month full of ups and downs has forced me to take a little rest. Time to recharge the batteries, still a lot of races to come 🔋 pic.twitter.com/n4Yggxa0nf — Carlos Rodríguez (@_rccarlos) April 24, 2023