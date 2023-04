Ronde van Romandië: Bernal en Hayter blikvangers bij INEOS, geen Plapp en Rodríguez

Egan Bernal vervolgt zijn seizoen dinsdag met de Ronde van Romandië. De Colombiaan zit in de selectie van INEOS Grenadiers voor de Zwitserse rittenkoers. Met Ethan Hayter en Elia Viviani brengt de Britse formatie ook twee snelle mannen aan het vertrek.

Op papier is Bernal de klassementskopman bij INEOS Grenadiers. Carlos Rodríguez en Luke Plapp, die op de oorspronkelijke startlijst stonden, zijn er namelijk niet bij deze week. Bernal kende na een moeilijk 2022 een goed seizoensdebuut in de Vuelta a San Juan – hij werd vierde in de koninginnenrit -, maar moest later die ronde opgeven met knieklachten.

Door die knieblessure kwam de Tourwinnaar van 2019 een tijdlang niet in actie, maar in de Ronde van Catalonië maakte hij zijn rentree. Ook daar kwam hij echter ten val en moest hij opgeven. De Ronde van het Baskenland wist de klimmer vervolgens wel uit te rijden, maar meespelen om de knikkers lukte nog niet: hij werd 92ste in het eindklassement.

Hayter was in de Ronde van het Baskenland wel succesvol: de Brit won de openingsrit. In de Ronde van Romandië krijgt hij weer enkele kansen om dagsucces, al kan INEOS Grenadiers in de sprints mogelijk ook nog de kaart spelen van Elia Viviani. Daarnaast staan Brandon Rivera, Cameron Wurf, Jonathan Castroviejo en Jhonatan Narváez aan de start voor het WorldTeam.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Romandië 2023 – Laatste test richting de Giro?