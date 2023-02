Carlos Rodríguez maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France

Carlos Rodríguez zal dit jaar voor het eerst zijn opwachting maken in de Tour de France. Dat heeft oud-renner Steve Cummings, tegenwoordig een van de ploegleiders bij INEOS Grenadiers, laten weten aan Cyclingweekly.

De 22-jarige Rodríguez reed vorig jaar zijn eerste ronde over drie weken. In de Vuelta a España van 2022 ontpopte hij zich tot een van de revelaties in de bergen. De jonge Spaanse ronderenner deed lange tijd mee om een podiumplaats, maar viel – mede door een zware valpartij – in de slotweek nog terug naar de zevende plaats.

Schaduwkopman

De renner van INEOS Grenadiers blijkt een zeer snelle leerling en dus wordt Rodríguez dit jaar al uitgespeeld in de Ronde van Frankrijk. De Spanjaard krijgt ook meteen een rol als schaduwkopman. “Het plan is om met drie klassementsmannen te starten in de komende Tour: Egan Bernal, Daniel Felipe Martínez en Carlos Rodríguez. Het seizoen is nog lang en er kan nog veel gebeuren, maar dit is het plan”, schetst Cummings.

Rodríguez kende in 2022 een uitstekend derde seizoen in dienst van INEOS Grenadiers. De renner werd niet alleen zevende in de Vuelta. Zo eindigde hij ook als tweede in La Route d’Occitanie en derde in de Ronde van Valencia en behaalde hij korte eindklasseringen in de Ruta del Sol en Ronde van Burgos (4e) en de Ronde van Lombardije (5e). Verder kroonde hij zich tot Spaans wegkampioen en won hij een rit in de Ronde van het Baskenland.