KNWU uitgedaagd voor kalender 2022: “Politie onze belangrijkste gesprekspartner”

De samenwerking tussen de KNWU en de Nederlandse politie wordt steeds intensiever. De wielerunie laat weten dat het opstellen van een wedstrijdkalender voor 2022 voor uitdagingen zorgt. “Eerder was het onze grootste zorg of we genoeg juryleden hadden op een drukke datum. Nu zetten we een voorlopige kalender neer en is de politie onze belangrijkste gesprekspartner”, aldus KNWU-verantwoordelijke Henk van Beusekom.

De plannen voor volgend jaar worden nu gemaakt. De afgelopen periode kregen de organisatoren van wegwedstrijden de kans om hun status en datum op te geven. “We overleggen met de Landelijke Eenheid van de politie, maar daarna wordt er ook gekeken met de regionale korpsen of ze op de gewenste datum op de gewenste locatie genoeg motorbegeleiding kunnen regelen. Is dat niet het geval, dan kan men wellicht motoragenten van andere districten benaderen. Of er moet simpelweg gekeken worden naar een nieuwe datum”, zegt Van Beusekom.

“In dat proces van overleg met alle instanties moeten de organisatoren hun wedstrijdaanvragen laten opvolgen door het aanleveren van de routebeschrijving in een bepaald format. Zodat een ‘geleende’ agent uit Limburg moeiteloos kan bijspringen in bijvoorbeeld de Profronde van Noord-Holland waar hij of zij de weg niet kent”, geeft hij aan. In december hoopt Van Beusekom met de politie veel plannen goed te keuren.

‘Politie heeft graag duidelijke kaders’

Ook met de Topcompetitie, de Clubcompetitie en de Holland Cup wordt gesproken. “Je ziet dat de politie graag duidelijke kaders heeft om vast te stellen welke wedstrijden men gaat begeleiden. Daar zijn de competities goed bruikbaar voor en daarom vragen we soms ook aan organisatoren om toe te treden. Ook om de landelijke spreiding in evenwicht te houden”, vertelt Van Beusekom.

“Er blijft ook ruimte voor een aantal vrije klassiekers om politiebegeleiding toegewezen te krijgen”, geeft hij aan. “Als alles staat, gaan we nog een keer met de politie om tafel om te kijken naar knelpunten en eventuele oplossingen. Zodat we bij aanvang van het nieuwe kalenderjaar een kalender hebben, die onder normale omstandigheden uitgevoerd kan worden.”

In 2018 besloot de Landelijke Politie dat vanaf 2020 de politie-inzet bij wielerwedstrijden gehalveerd zou worden. Een van de oplossingen ligt in particuliere motards die de wielerkaravaan zouden begeleiden, en daar werd ook al deels mee geëxperimenteerd. De KNWU besloot vorig jaar een onderzoeksrapport aan te bieden aan de Nederlandse politiek, om te kijken of in de toekomst meer wielerkoersen veilig begeleid en beschermd kunnen worden met minder politie-inzet, maar daar is volgens de KNWU nog te weinig mee gedaan.

Districtscompetities bij de jeugd

Om de lijn van genoemde competities door te trekken, gaat de KNWU ook districtscompetities opzetten voor junioren en nieuwelingen. “Met een gevarieerd aanbod aan wedstrijden, zodat we waaierparcoursen afwisselen met klimomlopen, een individuele tijdrit en eventueel een ploegentijdrit. Daardoor krijgen renners met verschillende specialismen de kans om de competitie met elkaar aan te gaan en zich eventueel in de kijker te rijden. Het streven is dat dit op parcoursen van vijf tot tien kilometer gaat plaatsvinden, waarop geen politiebegeleiding nodig is”, zegt organisator Thijs Rondhuis.

“Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van deze jongeren, maar we tonen hiermee ook onze bereidheid om deels over te gaan op wedstrijden die verreden worden op een ander type parcours. Al betekent dat nadrukkelijk niet dat we afzien van wedstrijden op de traditionele parcoursen over een grotere afstand, waarbij motorbegeleiding nodig is. Het gaat erom een totaalplaatje te realiseren, met een maximumaantal begeleide klassiekers en etappekoersen en daarnaast een breed aanbod van andere wedstrijden”, aldus Rondhuis.

In 2019 maakte WielerFlits een uitlegvideo over de halvering van de inzet van politiemotards in het wielrennen.