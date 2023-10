zaterdag 14 oktober 2023 om 18:28

Lander Loockx bezorgt Tour de Tietema-Unibet eerste crosszege, comeback kid Jens Dekker wint weer in Spanje

Lander Loockx heeft de C2-cross in het Duitse Düsseldorf op zijn naam geschreven. Voor Tour de Tietema-Unibet, de nieuwe werkgever van Loockx, was het de eerste veldritzege ooit. Eerder op de middag won Jens Dekker, die dit jaar zijn comeback maakt, zijn tweede Spaanse cross op rij. Donderdag was hij de beste in de Ciclocross Internacional Lago De As Pontes (C1), vandaag won hij de Ciclocross Internacional Concello De Ribadumia (C2).

Loockx trok al vroeg in de wedstrijd door en kwam voorop te liggen met Lars Sommer. Na enkele rondes brak de Zwitser, waarna Loockx alleen verderging. Hij wist zijn solo succesvol af te ronden. De Belg verwees zijn landgenoot Arne Vrachten naar de tweede plaats, Sommer eindigde als derde.

Dekker klopt Orts opnieuw

In de Ciclocross Internacional Concello De Ribadumia (C2) overschreed Dekker de streep 27 seconden eerder dan Orts, die twee dagen terug ook al tweede was. De Spaans kampioen kreeg in de voorlaatste ronde wel af te rekenen met een lekke band. Yorben Lauryssen, van Pauwels Sauzen-Bingoal, behaalde de derde plaats. Er waren ook nog top-tienklasseringen voor de Belg Stan Van Grieken (zevende) en de Nederlander Lucas Janssen (achtste).

Bij de vrouwen ging de zege naar Laura Verdonschot. De Belgische van De Ceuster-Bonache was, zoals wel vaker de afgelopen weken, te sterk voor thuisrijdster Lucía González en Sofía Rodríguez. Terwijl Dekker dus twee keer op rij zegevierde, was dit voor Verdonschot al haar vijfde opeenvolgende overwinning. Ze behaalde al deze zeges in Spanje, waar ze voorlopig nog niet verslagen is.

Crossen in Groot-Brittannië en Tsjechië

Ondertussen werd er ook nog gecrost in Groot-Brittannië en Tsjechië. In de C2-cross van Thornton in Craven waren Jente Michels en Anna Kay de triomfators. In de Toi Toi Cup Jicin stonden respectievelijk Michael Boros en Kristyna Zemanová op de hoogste trede van de podium.