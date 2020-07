Geen NK wielrennen voor Tom Dumoulin: “Ik blijf in Frankrijk” maandag 6 juli 2020 om 18:59

Tom Dumoulin gaat eind augustus niet van start op het NK wielrennen in Drenthe. De kopman van Jumbo-Visma slaat de titelstrijd rondom de VAM-berg op 23 augustus over om zich zo optimaal voor te bereiden op de Tour de France.

Dumoulin geeft de voorkeur aan een trainingskamp in Frankrijk in aanloop naar de Tourstart, die op 29 augustus in Nice gepland staat. “Ik heb al een heel druk programma, met hoogtestages, meteen wedstrijden en nog een hoogtestage”, zegt hij tegen de NOS. “Dan is het niet mogelijk om terug te komen voor het NK. Ik blijf in Frankrijk tussen de Dauphiné en de Tour de France.”

Geen WK tijdrijden

Ook het WK tijdrijden van 20 september zal de Limburger overslaan, want die staat gepland op de slotdag van de Tour in Parijs. “Ik rij gewoon de hele Tour uit”, is hij stellig. “Ook al heb ik slechte benen en doe ik zelf niet mee, dan gaat de ploeg hopelijk wel met een van de andere kopmannen meedoen voor het klassement. Dan ben ik nog steeds heel waardevol natuurlijk.”