Geen nieuwe Slowaakse titel voor boze Sagan: renner komt ten val in eindsprint

Geen negende Slowaakse titel voor Peter Sagan. De renner van TotalEnergies kwam in de eindsprint zwaar ten val en ging na afloop verhaal halen bij de jonge Pavel Bittner, die eveneens ten val kwam. De titel ging verrassend naar de 24-jarige Matúš Štoček.

De nationale kampioenschappen van Tsjechië en Slowakije werden ook dit jaar weer samen afgewerkt, wat altijd zorgt voor een aparte koersdynamiek. Na bijna vijf uur koers moest een sprint de nieuwe Tsjechische en Slowaakse kampioen aanwijzen.

De sprint werd met overmacht gewonnen door Mathias Vacek. De renner van Trek-Segafredo kroonde zich zo tot Tsjechisch kampioen. Sagan was daarachter verwikkeld in een felle strijd om de Slowaakse titel, maar een valpartij gooide roet in het eten. Sagan ging op hoge snelheid hard onderuit en nam enkele renners mee in zijn val, waaronder Pavel Bittner.

Sagan was duidelijk niet blij met een manoeuvre van de jonge Tsjech en besloot dan ook op niet echt vriendelijke wijze verhaal te halen. Matúš Štoček, die uitkomt voor het bescheiden ATT Investments, kreeg het allemaal niet mee en kwam als eerste Slowaak over de streep. Štoček mag zich nu een jaar nationaal kampioen van zijn land noemen. Er komt zo een einde aan de Sagan-dynastie (twaalf titels op rij, acht voor Peter en vier voor broer Juraj) op het Slowaaks kampioenschap.