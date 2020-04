Geen nieuwe datum in 2020 voor Baloise Belgium Tour en Elfstedenronde vrijdag 17 april 2020 om 15:11

Ook organisator Golazo heeft een update de wereld ingestuurd wat betreft hun evenementen die door de coronacrisis de eerstvolgende maanden niet kunnen doorgaan. Sommige evenementen zullen naar een latere datum dit jaar verschoven worden, anderen naar volgend jaar.

Zo zullen de Euro Shop Elfstedenronde en de Baloise Belgium Tour – beide wielerwedstrijden voor profs – niet meer dit jaar, maar volgend jaar plaatsvinden. Ook alle recreatieve fietstochten van Peloton (die Golazo samen met partner Flanders Classics organiseert) en in juni op de kalender stonden, zullen in 2020 niet doorgaan.

De WorldTourwedstrijden AG Driedaagse Brugge – De Panne (die in maart gepland stond) en de BinckBankTour (die eind augustus zou starten), worden wel naar dit najaar verplaatst. Golazo is daarover in overleg met de KBWB en de UCI om zo snel mogelijk een geschikte datum op de wielerkalender 2020 te vinden.