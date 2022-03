Geen Nederlandse teams aan het vertrek in Giro d’Italia U23

De Giro d’Italia voor beloften moet het dit jaar zonder Nederlandse ploeg stellen. In de afgelopen edities was de SEG Racing Academy steevast van de partij, maar die ploeg stopte deze winter als continentaal team. In totaal verschijnen in juni 35 ploegen aan de start van de achtdaagse ronde, waarvan achttien uit het gastland en zeventien internationale teams.

Onder de deelnemende ploegen is ook profploeg Bardiani-CSF-Faizanè. Volgens de reglementen van de UCI mogen aan 2.2-koersen voor beloften ProTeams uit het gastland, maximaal twee buitenlandse ProTeams, continentale teams, profploegen uit het veldrijden, nationale teams en regionale en clubteams meedoen. Voorwaarde is wel dat de renners van de ploegen ná 1999 zijn geboren.

Het Italiaanse ProTeam van Bruno en Roberto Reverberi wil het ontwikkelen van Italiaans talent dit jaar naar een hoger plan trekken. Alle beloften zullen als prof onder contract staan en kunnen aan de hand van de ervaren renners binnen het team zichzelf ontplooien. In de U23-koersen waaraan het team gaat deelnemen, zoals de Giro d’Italia U23, kunnen de beloften dan voor hun eigen kans gaan rijden.

De organisatie van de Giro d’Italia U23 had ruim zeventig verzoeken voor deelname ontvangen en moest dus keuzes maken. Aan de start staan ploegen uit veertien landen: Oostenrijk, België, Colombia, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Israël, Italië, Kazachstan, Noorwegen, Polen, Spanje, de Verenigde Staten en Zwitserland. In 2021 werd de ronde gewonnen door de Spanjaard Juan Ayuso, die ondertussen bij UAE Emirates onder contract staat.

De Giro d’Italia U23 staat voor 11-18 juni op de kalender.

Deelnemende ploegen Giro d’Italia U23 2022

Bardiani CSF Faizanè

Biesse Carrera

Carnovali Rime Sias

Ciclistica Rostese

Cycling Team Friuli

Gallina Ecotek Lucchini

#inEmiliaRomagna Cycling Team

Mastromarco Sensi Nibali

Sissio Team

Team Beltrami TSA-Tre Colli

Team Colpack Ballan

Team General Store-Essegibi-F.lli Curia

Team Hopplà Petroli Firenze Don Camillo

Team Interregionale

Team Qhubeka

U.C. Trevigiani Energiapura Marchiol

Work Service Vitalcare Videa

Zalf Euromobil Désirée Fior

Tirol KTM Cycling Team

Lotto Soudal Development Team

Team Elevate p/b Home Solution Soenens

Bingoal Pauwels Sauces WB Development Team

Team Colombia Tierra de Atletas GW Bicicletas

Équipe Cycliste Continentale Groupama-FDJ

Development Team DSM

Team Lotto Kern-Haus

Zappi Racing Team

Israel Cycling Academy

Astana Qazaqstan Development Team

Uno-X DARE Development Team

HRE Mazowsze Serce Polski

Laboral Kutxa Sub23 Fundacion Euskadi

Eolo-Kometa Cycling Team U23

Swiss Racing Academy

Hagens Berman Axeon Cycling Team