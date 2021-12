Bardiani-CSF-Faizanè lanceert beloftenprogramma binnen profteam

Een unieke propositie bij Bardiani-CSF-Faizanè. De ploeg van Bruno en Roberto Reverberi heeft dit jaar de selectie vergroot. Dat is niet zonder reden: acht van de 25 renners kunnen nog in beloftenkoersen uitkomen en dat laat het Italiaanse ProTeam hen dan ook doen. Zo hopen ze talenten net onder de toplaag een goede opleiding te bieden, zoals Filippo Zana dit jaar.

Sinds de oprichting in 1982 richten de Reverberi’s zich op het ontwikkelen van Italiaanse talenten. Komend jaar trekken ze dat naar een hoger plan. Al hun beloften zullen als prof onder contract staan en kunnen aan de hand van de ervaren renners binnen het team – zoals Giovanni Visconti, Sacha Modolo en Giro d’Italia-revelatie Filippo Fiorelli – zichzelf ontplooien. In de verschillende beloftenkoersen waaraan Bardiani-CSF-Faizanè gaat deelnemen (met naar verluidt ook de Giro d’Italia U23), kunnen de beloften dan voor eigen kans rijden.

Afgelopen jaar deed Zana nagenoeg hetzelfde. De 22-jarige Italiaan had al twee Giro’s bij de profs in de benen, toen hij daarvan dit najaar de vruchten begon te plukken. Hij won op beloftenniveau de Vredeskoers en hij werd derde in de Ronde van de Toekomst. Daarnaast won de jongeling bij de profs de Ronde van Tsjechië en werd hij vijfde in het eindklassement van de Adriatica Ionica Race. Ex-prof Mirko Rossato gaat als ploegleider specifiek met het U23-deel van de selectie aan het werk en hij zal ook achter het stuur zitten in de beloftenkoersen van Bardiani-CSF-Faizanè.

“Het wielrennen is geëvolueerd en daarop moeten we anticiperen om met de tijd mee te gaan”, vertellen ze op het digitale thuis van The GreenTeam. “Vandaag de dag stappen steeds meer talenten rechtstreeks over van de junioren naar de WorldTour. Het is voor ons tegenwoordig enorm lastig om onze eerste keuzes onder contract te krijgen. Het is daarom essentieel voor ons om daarop te anticiperen en een batterij aan jonge, potentiële renners binnen ons eigen team te laten groeien. Zoals dus bij Zana het geval is geweest.”

De Reverberi’s zijn namelijk van mening dat niet ieder talent er al op zeer jonge leeftijd staat. “Niet iedereen is even snel volwassen of ontwikkelt zich via dezelfde weg. Wij willen talenten de ruimte geven om de juiste kansen te bieden, te groeien en te koersen tegen zowel hun leeftijdsgenoten als profs. Zodoende hopen we het volle potentieel uit onze talenten te halen, zonder ze op te branden. Onze beloften zullen dus vooral een U23-programma afwerken. Voor hen die er klaar voor zijn, kunnen gedurende het seizoen al meedoen aan profkoersen, zelfs op WorldTour-niveau.”

Beloften Bardiani-CSF-Faizanè

Iker Bonillo (18)

Martin Marcellusi (21)

Alessio Martinelli (20)

Alessio Nieri (20)

Giulio Pellizzari (18)

Alessandro Pinarello (18)

Alex Tolio (21)

Tomas Trainini (20)

Een van de talenten opgeleid door Bardiani: Giulio Ciccone - foto: Cor Vos Een van de talenten opgeleid door Bardiani: Sonny Colbrelli - foto: Cor Vos Een van de talenten opgeleid door Bardiani: Enrico Battaglin - foto: Cor Vos