Geen Mathieu van der Poel in de virtuele Ronde van Vlaanderen

Zondag zijn er niet één maar twee virtuele edities van de Ronde van Vlaanderen. Naast Flanders Classic organiseert ook Alpecin-Fenix in samenwerking met Zwift een online koers.

Wie zich afvraagt waarom Van der Poel niet deelneemt aan de online wedstrijd van Flanders Classics vindt het antwoord terug in de commerciële belangen. De online koers van Ronde-organisator Flanders Classics en Sporza zal georganiseerd worden in de online virtual reality omgeving van het Spaanse Bkool. Van der Poel werd ook niet uitgenodigd, klinkt het bij Alpecin-Fenix.

Het Amerikaanse Zwift, de marktleider op dit gebied, is partner van Alpecin-Fenix en Van der Poel een van de ambassadeurs van het merk. Het team communiceert vandaag of morgen nog over zijn eigen “Ronde van Zwift”.