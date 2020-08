Geen jacht op ritwinst of groen: “Wout van Aert honderd procent knecht in Tour” dinsdag 4 augustus 2020 om 09:11

Wout van Aert moet in de massasprints in de Tour de kopmannen van Jumbo-Visma uit de schermutselingen houden. Ook in de overgangsritten telt alleen het eindklassement van Roglic, Dumoulin of Kruijswijk. De kans op ritwinst voor de Kempenaar wordt zo quasi nihil. Volgens Merijn Zeeman heeft Van Aert daar helemaal vrede mee.

Dat hij snel is aan de streep, bewees Van Aert vorig jaar zowel in de Dauphiné als de Tour de France. Zijn sterke sprint leverde hem in beide rittenkoersen ritwinst op. Door de afwezigheid van Dylan Groenewegen in de Tourselectie van Jumbo-Visma leek voor Van Aert ook dit jaar de weg open te liggen om zijn snelle benen te demonstreren. Hij werd zelfs naar voor geschoven als uitdager om Peter Sagan van een achtste groene trui te houden.

Niet dus! Van Aert heeft in september maar één taak in de Tour: knechten voor kopmannen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. “Geel in Parijs is ons enige doel”, vertelt sportief manager Merijn Zeeman aan Het Nieuwsblad. “Daarom hebben we een team samengesteld met drie kopmannen en vijf dienende renners. Wout hoort bij die vijf. In de sprints is het zijn taak om de kopmannen zonder kleerscheuren en tijdverlies naar de streep te loodsen.”

“Niet van moeten maar van willen”

In de bergritten rijdt Van Aert logischerwijze sowieso in dienst, maar ook in de overgangsritten zal hij aan de ketting worden gehouden. “Onze jongens mogen enkel meeglippen in een ontsnapping als dat een tactisch voordeel oplevert”, klinkt het ferm. “Persoonlijk succes maakt daar geen deel van uit.” Rest Van Aert dus één kans: de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles op de voorlaatste dag. Maar dat lijkt dan weer iets te hoog gegrepen. Niet onbelangrijk: Volgens Zeeman staat Wout van Aert honderd procent achter de beslissing. “Al sinds november, toen we de plannen bespraken. Dit is voor hem geen keuze van moeten, maar van willen. Hij ziet het helemaal zitten om een belangrijke rol te spelen in onze poging in Parijs de gele trui te pakken en zal daarvoor zijn eigen kansen helemaal opofferen. Zoals Kwiatkowski zich bij Ineos al jaren wegcijfert voor Froome, Thomas en Bernal. Om de Tour te winnen, heb je nu eenmaal grote motoren nodig. Bij ons zijn dat Tony Martin en Wout.” Teamplayer

“We begrijpen dat dit voor hem een opoffering betekent en we waarderen enorm dat hij dit wil doen”, vertelt Zeeman er nog bij. “Het zegt veel over zijn persoonlijkheid en het bewijst dat Wout een teamspeler is. Hij weet ook dat in de koersen waarin hij de kopman is, andere renners zich opofferen voor hem.” Is er dan geen kleine opening? “Stel dat onze drie kopmannen in de finale van een etappe gediend zijn en er biedt zich een buitenkans aan waarmee hij ons algemeen belang niet schaadt, mag hij proberen. Maar dat is voor alle duidelijkheid niet opgenomen in het plan en zal afhangen van het toeval”, besluit Zeeman.