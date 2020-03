Geen Italiaanse wedstrijden en Parijs-Nice voor UAE Emirates donderdag 5 maart 2020 om 14:53

In navolging van onder meer Mitchelton-Scott, Team Ineos en Astana heeft ook UAE Emirates besloten om niet deel te nemen aan Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. De formatie is al flink getroffen door het coronavirus, aangezien meerdere renners en stafleden nog altijd in quarantaine zitten in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het gaat om Tadej Pogačar, Fernando Gaviria, Davide Formolo, Maximiliano Richeze, Diego Ulissi, Oliviero Troia en Sven Erik Bystrøm. Deze renners zitten – samen met hun collega’s van Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom-RusVelo – nog bijna twee weken vast in een hotel in de Verenigde Arabische Emiraten.

Organisator RCS Sport liet namelijk weten dat twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan positief hebben getest op het besmettelijke coronavirus. Het Ministerie van Gezondheid van de VAE heeft daarop besloten om de betreffende teams langer in quarantaine te houden.

Renners en stafleden zullen opnieuw worden getest op het virus ‘om hun uiterste veiligheid te verzekeren’. UAE Emirates heeft nu dus besloten om zich terug te trekken voor Parijs-Nice, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Het is overigens maar de vraag of de Italiaanse wedstrijden zullen worden verreden, gezien de ontwikkelingen in Italië.