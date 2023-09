zondag 3 september 2023 om 20:34

Geen hoofdrol wereldkampioen Mathieu van der Poel in Bretagne: “Beetje wat ik verwacht had”

Geen hoofdrol voor Mathieu van der Poel zondag bij zijn officiële debuut als wereldkampioen, in de Bretagne Classic Ouest-France. Op ruim 25 kilometer van de finish loste hij uit het peloton, waar op dat moment de finale losbarstte. “Ik was niet goed genoeg, een beetje wat ik wel verwacht had”, vertelde Van der Poel na afloop tegen het AD.

“Omdat ik nog niet met intensiteit heb getraind”, geeft hij nog als reden mee. Uiteindelijk kwam de kopman van Alpecin-Deceuninck als 74ste over de finish in Plouay, op bijna negen minuten achterstand van winnaar Valentin Madouas. “Ik kwam in een goed groepje terecht, dus ik ben gewoon doorgereden. Dat maakt me nog wat beter richting de volgende koersen.”

Het najaar van Van der Poel is nog goed gevuld met wedstrijden, te beginnen hier in Plouay. “ik wil toch een beetje blijven koersen en in vorm blijven tot dat testevent op de mountainbike voor de Spelen in Parijs. Ik koers liever dan dat ik train. Er is wel redelijk wat decompressie”, geeft hij toe, nu een maand na zijn magische wereldtitel in Glasgow.

“Nu valt er voor mij dit seizoen niets meer te winnen. Dat speelt wel mee op trainingen ook, dus wil ik liever koersen. Het WK viel natuurlijk vroeger dan normaal, dus ik vond het ook te vroeg om nu al te gaan rusten. Dan wordt het wel heel lang zonder koersen”, aldus Van der Poel.