zondag 3 september 2023 om 17:35

Frans kampioen Valentin Madouas de beste in Bretagne Classic, bijrol Mathieu van der Poel

Valentin Madouas heeft Plouay in extase gebracht door in zijn tricolore de Bretagne Classic Ouest-France te winnen. De heuvelspecialist van Groupama-FDJ won de sprint van vier aanvallers, die op het finalerondje waren weggereden uit een elitegroep van ongeveer twintig renners. Madouas klopte Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) en Felix Großschartner (UAE Emirates), terwijl zijn ploegmaat Stefan Küng na een aanvallende koers op plek vier strandde.

Een kopgroep van ‘slechts’ twee renners kleurde de openingsuren van de koers. ProTeams Bingoal WB en Green Project-Bardiani-CSF-Faizanè bedankten de organisatie voor hun wildcard door met WorldTour-debutant Aaron Van der Beken en Alessandro Tonelli ten aanval te trekken. Daarachter controleerde vooral Alpecin-Deceuncink het peloton.

Küng en Van Dijke openen de finale

Een kleine 90 kilometer voor de finish kwam de vluchtpoging van Van der Beken en Tonelli ten einde, in een fase waarin de Col du Toullaeron (1,6 km aan 5,5%) en Ty Coz (1,9 km aan 6%) beklommen werden. Een compleet peloton ging daardoor af op de enige onverharde strook van de wedstrijd, de 1,1 kilometer lange gravelstrook van Les Hellès. Daar wisten Mick van Dijke (Jumbo-Visma) en Stefan Küng (Groupama-FDJ) weg te rijden.

De Nederlander en de Zwitser reden meer dan een minuut weg van het peloton en kregen Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty) en Gianni Moscon (Astana Qazaqstan) achter zich aan. Zij kregen een lange fase voor de wielen waarin het constant op en af ging, op heuvels van 500 tot 1.000 meter. Dat ging zo door tot het finalerondje van 11,7 kilometer, met daarin de Bosse de Rostervel (1,5 km aan 4,5%), Bosse du Lezot (900 meter aan 5,3%) en Bosse de Kerscoulic (225 meter aan 8,9%) op 3,4 kilometer van de finish.

Koers ontploft, Van der Poel en Laporte lossen

In het peloton hadden UAE Emirates, INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step het commando overgenomen en was wereldkampioen Mathieu van der Poel achterin te vinden. Hij had het op het loodzware parcours, met ruim 4.200 hoogtemeters, lastig. Küng en Van Dijke reden stug door, terwijl Moscon en Calmejane snel weer ingerekend werden. Op de smalle Bretonse wegen werd ook gevallen, onder meer door Ben Healy op 45 kilometer van de meet.

Ruim 30 kilometer voor de meet kwamen de eerste aanvallen vanuit het peloton, vlak nadat Van Dijke was teruggepakt. Küng reed op dat moment in zijn eentje vooruit. Hij kreeg onder meer Marc Hirschi achter zich aan, waarna ook andere favorieten uit hun kot kwamen. Niet Van der Poel en Christophe Laporte, die in die fase moesten lossen. Een elitegroep wist 20 kilometer voor de meet weg te rijden en Küng in de kraag te vatten.

Onder anderen Tiesj Benoot, Jasper De Buyst, Benoît Cosnefroy, Alex Aranburu, Valentin Madouas, Mauri Vansevenant, Hirschi, Jai Hindley en Pavel Sivakov zaten mee. Vijf renners wisten daaruit weg te rijden op het lokale rondje. Dat waren (opnieuw) Küng, Madouas, Mathieu Burgaudeau, Felix Großschartner en Frederik Wandahl. Zij begonnen met een halve minuut aan de laatste vijf kilometer.

Madouas verrast met lange sprint

Voor Wandahl ging het te hard op de Bosse du Lezot en de Bosse de Kerscoulic, waardoor vier koplopers aan de afdaling richting de finish begonnen. Daar werd gepokerd tot in de laatste rechte lijn. Madouas zette zich in het laatste wiel en ging zijn sprint als eerste aan, op de verrassing. De anderen hadden daar geen antwoord op, waarna de Franse kampioen zijn handen in de hemel mocht steken. Burgaudeau en Großschartner werden tweede en derde.

Op 17 seconden eindigden Jasper De Buyst (vijfde) en Tiesj Benoot (zevende) in een achtervolgend groepje. Het uitgedunde peloton mocht op 35 seconden van Madouas sprinten voor de negende plaats.