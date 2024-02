Niels Bastiaens • maandag 12 februari 2024 om 14:54 maandag 12 februari 2024 om 14:54

Geen grote ronde voor Finn Fisher-Black in 2024: “Deze ploeg is te sterk”

Video Finn-Fisher Black zal in 2024 geen grote ronde rijden. Het 22-jarige talent van UAE-Emirates richt zich alleen op kleinere rondjes, zoals de Ronde van Oman, waarin hij momenteel (gedeeld) aan de leiding staat. In het Aziatische land was de Nieuw-Zeelander deze week al tweemaal succesvol, waardoor we hem voor onze camera brachten.

“Ik wist dat de finish me goed lag, zeker nadat ik het in de Muscat Classic goed deed op eenzelfde klim”, zei Fisher-Black aan onze microfoon nadat hij zich de beste toonde op Quryyat, een klim van 2,6 kilometer aan 6,7 %. “Daarom had ik al een beetje meer vertrouwen om de rit in te gaan. Het was niet gemakkelijk, gezien de omstandigheden, maar ik kon het afwerken.”

Het regent bijna nooit in Oman, waardoor jullie het niet al te gemakkelijk kregen, zo leek het.

“De regen maakte het heel lastig, ja. Ik voel me normaal niet te comfortabel op natte wegen, maar met de ploeg reden we de hele dag goed voorin. Zo kon ik in een goede positie aan de klim beginnen. Natuurlijk was het wat gevaarlijk, vooral omdat je de diepe plassen niet altijd goed zag aankomen in het peloton. Je voelt dan veel water, maar gelukkig is iedereen de rit goed doorgekomen.”

Op zo’n snelle finish hadden we eerder Diego Ulissi, of zelfs Adam Yates, verwacht. Jij hebt ook een punch in de benen?

“Ik heb vooral die kick over een minuut. Bij zo’n inspanning weet ik goed waartoe ik in staat ben. Het gaat erover om mezelf in de juiste positie te krijgen om dat uit te spelen. Ik voel me goed bij die inspanningen tot een minuut. En hopelijk kan ik dat in de toekomst nog meer tonen.”

We kenden je eerst als tijdrijder. Ook bergop kan je lang mee. Wat kan jij niet?

“Ik doe overal waar ik start mijn best. Elke wedstrijd is een nieuwe kans, en zo probeer ik het ook te bekijken. Als het een zware klimrit is, dan probeer ik mijn mindset daarop te focussen. Wacht er een tijdrit? Dan ga ik daar vol voor. Maar die punchy finishes liggen me het best. Ik heb ook een achtergrond op de piste, wat ervoor zorgt dat ik me bij inspanningen zoals deze heel comfortabel voel.”

Bij renners die veelzijdig zijn, denken we al snel aan klassementsambities. Behoort dat tot jouw mogelijkheden?

“Het hangt er vanaf in wat voor wedstrijden. Je hebt verschillende koersen voor klassementsrenners. De Ronde van Oman winnen is anders dan Parijs Nice of Tirreno-Adriatico, rittenkoersen met hooggebergte. En dan heb ik het nog niet over grote rondes. Als ik mezelf op een klassement wil richten, is het goed om in koersen als Oman te beginnen. Het is misschien geen WorldTour-niveau, maar elke koers is lastig om te winnen.”

Mogen we stellen dat je op een hoger niveau dan vorig jaar rondrijdt?

“Zeker. Vorig jaar nog eens een volledig seizoen in de benen hebben na een lastig 2022 (Fisher-Black brak eind mei onfortuinlijk zijn dijbeen en kwam het hele najaar niet meer in actie, red.), heeft me goed geholpen. Met de Vuelta heb ik ook een grote ronde in de benen, waardoor ik wist dat mijn niveau omhoog moest gaan ten opzichte van het verleden. Daarna volgde een goede winter in Nieuw Zeeland, of ja, zomer eigenlijk. De trainingen gingen goed, alleen kreeg ik covid in Down Under. Maar ik herstelde snel.”

Is rondrijden met ploegmaats als Adam Yates en Tadej Pogačar iets wat positief voor je is, of ontnemen ze je ook veel kansen?

“Ik ervaar het niet als lastig. Ik leer zo veel van gasten als Pogačar en Yates. En in wedstrijden als deze krijg ik mijn kans. Vorig jaar zag je dat we heel veel verschillende winnaars in de ploeg hadden, onze overwinningen kwamen van veel meer gasten dan zij alleen. Dus ik denk dat er nog kansen zullen komen. Het is een sterke ploeg, en ik ben elke keer blij als ik me kan uitleven. Al kan ik veel rollen in de ploeg opnemen.”

Na de Vuelta vorig jaar, welke grote ronde staat dit jaar op de planning?

“Op dit moment geen enkele. Ik ga meer voor resultaten in koersen zoals hier in de Ronde van Oman. Ik zou natuurlijk nog graag een grote ronde doen in de toekomst, omdat ik het gevoel heb dat mijn level dankzij de Vuelta-deelname omhoog is gegaan. Dus hopelijk moet ik niet te lang wachten op mijn volgende grote ronde.”

Mag ik dat een verrassend antwoord vinden?

“Misschien. Maar in deze ploeg zijn al veel sterke renners. Als ik voor eigen kansen wil gaan, dan moet ik naar andere koersen kijken. In rondjes als Oman krijg ik mijn kans en kan ik zelf beter groeien. Het klassement zal hier pas op de slotdag beslist worden, dus daar zullen we een goed plan voor maken.”