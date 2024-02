vrijdag 9 februari 2024 om 15:13

Finn Fisher-Black tankt vertrouwen met zege in Oman: “Ik wil dit seizoen jagen op meer overwinningen”

Finn Fisher-Black pakte in Oman de winst in de heuvelachtige Muscat Classic. Na een koers van bijna 175 kilometer was hij als eerste aan de finish in Al Bustan, nadat hij op de slotklim wist weg te rijden. De Nieuw-Zeelander van UAE Emirates kwam vervolgens solo over de finish. “Dit soort overwinningen geven mij meer vertrouwen”, vertelt de winnaar aan de meet aan WielerFlits.

“Je kan het zeker een verrassing noemen”, aldus de Nieuw-Zeelander na zijn winst in Oman. “Vorig jaar had ik natuurlijk een overwinning op Sicilië. Dat was echt een verrassing. Dit is de eerste keer dat ik er zelf echt voor ging. Hopelijk kan ik mijn naam steeds vaker in de top-10 van de koersen krijgen. Dan wordt het hopelijk een minder grote verrassing”, lacht Fisher-Black.

Op voorhand had de ploeg hem al laten weten dat hij vandaag voor zijn kansen mocht gaan. De renner van UAE Emirates betaalde dit vertrouwen dus uit in een zege. “De aankomst ligt Diego Ulissi waarschijnlijk beter, maar ze zeiden dat ik het mocht proberen. Ik wist dat als ik een gaatje zou krijgen dat ik het zou kunnen afmaken. Om zo mijn seizoen te beginnen is geweldig.”

Een omen in Oman?

Zouden we deze zege dan een voorteken kunnen noemen voor wat komen gaat dit seizoen? “Alles kan natuurlijk gebeuren, maar het zou geweldig zijn als ik vaker kan vechten om de zege. Vorig jaar had ik voor mijn gevoel veel gemiste kansen en als ik terugkijk, denk ik dat ik het beter had kunnen doen. Dat hoop ik dit jaar anders te doen.”

Ten slotte wordt de Nieuw-Zeelander gevraagd naar het zijn van een all-round renner. Wanneer pak je dan je kans? “Het is lastig als je geen specialiteit hebt. Ik leer iedere koers weer meer over mijzelf. Overwinningen als deze geven mij meer vertrouwen. Zo leer ik steeds beter, waar ik goed uit de voeten kom.”