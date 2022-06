‘Tim Wellens op weg naar UAE Emirates’

Het lijkt erop dat Tim Wellens zijn carrière voortzet bij UAE Emirates, de formatie van tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar. Naar verluidt ligt die ploeg op polepositie om de Belg van Lotto Soudal in te lijven.

Wellens’ contract bij Lotto Soudal loopt aan het einde van het seizoen af en een maand geleden meldde Het Laatste Nieuws al dat de 31-jarige renner zijn carrière een nieuwe impuls zou willen geven. Nu meldt de krant dat hij op weg is om ploeggenoot te worden van Tourwinnaar Pogačar. De handtekening is nog niet gezet, maar UAE Emirates is wel de eerste gegadigde.

Het WorldTeam wil de komst van Wellens nog niet bevestigen. Volgens de reglementen van de UCI mogen transfers ook pas vanaf 1 augustus worden bekendgemaakt. Ploegmanager Matxin noemde hem de Belg wel al een ‘super super rider’. Bij de Emiraten-ploeg zal hij voornamelijk worden ingezet als luxe wegkapitein in de klassiekers en het rondewerk.