Geen groot KNWU-feest na wereldtitel Van der Poel: “Dat budget is er niet”

Vier keer goud, driemaal zilver en één keer brons: de Nederlandse veldritploeg kan tevreden terugkijken op het voorbije WK in Hoogerheide. Alle reden voor een feestje, maar het bleef zondag beperkt tot een biertje na de cross. “De reden? Simpel: geld”, legt bondscoach Gerben de Knegt de vinger op de zere plek.

Het is geen geheim dat de KNWU op financieel vlak de broekriem moet aanhalen. De Knegt: “Als iedereen nog een nacht blijft, dat zijn ongeveer veertig mensen, kost dat zo’n vijfduizend euro. Dat budget is er niet. Tenminste: ik moet keuzes maken. Met dat geld ben ik met de junioren naar Benidorm geweest om te trainen”, citeert het Algemeen Dagblad.

Het WK in Hoogerheide was een groot succes, gezien de massale publieke belangstelling. De organisatie meldde over twee dagen een totaal van bijna 50.000 toeschouwers. Op de slotdag van het WK waren er zo’n 38.000 betalende toeschouwers.

Gebrek aan sponsoren

Het steekt De Knegt dan ook dat er geen nieuwe sponsoren opstaan. “Dat doet wel pijn. Ik praat daar wel eens over met mijn Belgische collega Sven Vanthourenhout. De Belgen hebben niet eens een maximaal budget. Alles kan daar toch wel.”