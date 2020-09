Geen Giro Rosa voor Lucinda Brand: “Door enkele tegenslagen niet fit genoeg” donderdag 10 september 2020 om 10:21

Lucinda Brand gaat voor het eerst in jaren niet van start in de Giro Rosa. Via haar social media liet de renster van Trek-Segafredo, de nummer zes van 2019, weten dat ze niet fit genoeg is om mee te doen aan de vooraanstaande vrouwenronde.

“Een grote ronde is veeleisend, wat betekent dat je honderd procent fit moet zijn. Vanwege enkele tegenslagen in de afgelopen weken ben ik niet fit genoeg, dus hebben we besloten dat het beter is om de plannen te wijzigen”, schreef Brand, die het jammer vindt om deze wedstrijd te moeten missen. “Maar ik weet zeker dat deze beslissing me uiteindelijk beter zal maken.”

Brand was de afgelopen jaren een vaste waarde in het deelnemersveld van de Giro Rosa en wist al drie etappes te winnen. In 2015 was ze een keer de beste in de eindsprint van een kopgroep van negen en rondde ze in de koninginnenrit naar Loano een indrukwekkende solo af. In 2017 legde ze beslag op haar derde ritzege. De laatste drie jaar eindigde ze steevast bij de beste tien.

Elisa Longo Borghini

Bij Trek-Segafredo is Ellen van Dijk de enige Nederlandse in de Giro Rosa. De Amerikaanse ploeg wil met Elisa Longo Borghini een gooi doen naar de eindoverwinning. De Italiaanse was drie jaar geleden al eens de nummer twee in het klassement. De negendaagse ronde begint vrijdag met een ploegentijdrit door Grosseto.

Selectie Trek-Segafredo voor Giro Rosa 2020

Audrey Cordon-Ragot

Lizzie Deignan

Ellen van Dijk

Elisa Longo Borghini

Tayler Wiles

Ruth Winder