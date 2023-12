vrijdag 29 december 2023 om 08:38

Geen EK baanwielrennen voor Maike van der Duin na breuk in kuit- en scheenbeen

Een flinke tegenvaller voor Maike van der Duin, want zij moet het EK baanwielrennen 2024 in eigen land missen. De Nederlandse heeft tijdens een trainingskamp met haar ploeg Canyon-SRAM namelijk haar kuitbeen en scheenbeen gebroken bij een valpartij.

De valpartij van Van der Duin gebeurde in de Verenigde Staten. Momenteel is ze nog herstellende en loopt de wielrenster uit Drenthe op krukken. Meerdere beenbreuken komen nooit gelegen, maar nu al helemaal niet voor Van der Duin. Begin januari staat in Omnisport Apeldoorn namelijk het EK baanwielrennen gepland.

Van der Duin is namens Nederland een van de kopvrouwen, ook voor de aankomende Olympische Spelen, maar ze zal het EK Omnium en het EK Koppelkoers (samen met Marit Raaijmakers) aan haar voorbij moeten laten gaan in Apeldoorn.

Canyon-SRAM heeft laten weten dat de 22-jarige renster uit Assen alle tijd krijgt om te herstellen. Zij hopen dat Van der Duin in januari alweer kan aansluiten bij de ploeg.