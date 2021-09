Geen derde ritzege voor Storer: “Ik kreeg jammer genoeg te weinig ruimte”

Michael Storer deed donderdag nadrukkelijk een gooi naar een derde ritzege in de Vuelta a España, maar de Australische klimmer van Team DSM begon uiteindelijk met te weinig voorsprong aan voet van de steile Altu d’El Gamoniteiru. “Ik kreeg jammer genoeg te weinig ruimte van het peloton”, liet Storer na afloop weten in een flashinterview.

De 24-jarige renner, eerder al ritwinnaar op Balcón de Alicante en Rincón de la Victoria, maakte aanvankelijk deel uit van een kopgroep van maar liefst 32 man. Vlak onder de top van de tweede klim van de dag, de Alto de La Cobertoria, besloot Storer weg te rijden uit de voorste groep. De renner van Team DSM ging vervolgens door en bereikte na een lange solo de voet van de allesbeslissende Altu d’El Gamoniteiro.

De voorsprong was op dat moment echter al geslonken naar de tweeënhalve minuut en dit bleek niet genoeg voor Storer om uit de greep te blijven van de klassementsrenners. “We reden vandaag een agressieve koers, maar jammer genoeg kregen we niet veel voorsprong. We hadden nog maar vier minuten op de top van de tweede klim. Ik wist op dat moment al dat we niet meer konden lanterfanten.”

Nieuwe bergkoning

Storer ging alleen verder, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. “Ik had gehoopt op meer steun, maar er kwam geen reactie na mijn versnelling. Ik was jammer genoeg op mezelf aangewezen in de vallei. Ik kwam nog met voorsprong over de top van de voorlaatste beklimming, maar ik wist dat het niet genoeg was aan de voet van de slotklim. Twee minuten is niet genoeg, zeker als meerdere teams interesse hebben in de ritzege.”

Gelukkig voor Storer bleef hij niet helemaal met lege handen achter, want onderweg wist hij zich wel te verzekeren van de bergtrui. De beloftevolle klimmer neemt de trui over van zijn ploegmaat Romain Bardet. Het verschil tussen beide mannen (59 om 54 punten) is nu vijf punten, Primož Roglič is voorlopig derde met 48 punten. “Ik ben blij met de bergtrui, maar het maakt niet uit wie straks bergkoning is. We willen de trui als ploeg winnen”, aldus Storer.

De strijd om de bergtrui is nog allerminst gestreden, want de komende dagen zijn er nog genoeg bergpunten te verdienen.