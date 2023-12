zondag 31 december 2023 om 12:51

Geen Cape Epic voor Alejandro Valverde? Spanjaard breekt sleutelbeen bij val op training

Alejandro Valverde zette ruim een jaar geleden een punt achter zijn wielercarrière, maar de inmiddels 43-jarige Spanjaard is nog altijd zeer actief op de fiets. Zo reed hij dit jaar nog heel wat gravelwedstrijden – waaronder het WK – en is hij van plan om in 2024 deel te nemen aan de Cape Epic. Alleen: het is maar de vraag of Valverde op tijd klaar is voor deze MTB-koers.

De voormalig wereldkampioen kwam zaterdag tijdens een trainingsritje in zijn thuisregio Murcia namelijk ten val en moest vervolgens worden afgevoerd naar het ziekenhuis van La Vega. Daar constateerden de artsen een gebroken sleutelbeen. De Murciaan zal volgens La Verdad over enkele dagen een operatie ondergaan.

Valverde had zijn zinnen gezet op een deelname aan de Cape Epic, een zeer populaire mountainbikekoers in Zuid-Afrika, maar het is nu de vraag of hij wel op tijd (wedstrijd)fit is voor deze wedstrijd. De twintigste editie van de Cape Epic zal plaatsvinden van 17 tot en met 24 maart 2024.

Valverde, die zijn hele carrière reed voor de Movistar-ploeg, heeft in aanloop naar het nieuwe wielerseizoen nog overwogen om terug te keren in het profpeloton. Dat liet hij eerder deze maand weten in gesprek met El Pais. “Maar Eusebio Unzué (de teammanager van Movistar, red.) reageerde: ‘Alejandro, wat ben je aan het doen? Ben je gek? Wat voor belang heb je om dit doen? Op dat punt heb ik niet langer aangedrongen en stemde ik met hem in. Eusebio had gelijk. Wat voor belang heb ik?”

En dus blijft Valverde gewoon adviseur bij Movistar. “Ik zal naar wat meer wedstrijden gaan in de rol als consultant. Ik zal aanwezig zijn en hulp bieden waar dat nodig is. Een rol als ploegleider? Op het moment ben ik alleen bevoegd voor het nationale niveau. Wat het UCI-niveau betreft, moet ik nog zien wat ik ga doen. Misschien over een jaar.”