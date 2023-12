maandag 18 december 2023 om 13:38

Alejandro Valverde dacht serieus na over comeback: “Had het heel moeilijk”

Alejandro Valverde heeft in aanloop naar het nieuwe wielerseizoen overwogen om terug te keren in het profpeloton. Dat heeft hij laten weten in gespreken met El Pais. “Mijn passie is wielrennen en competitief koersen”, legt de 43-jarige Spanjaard uit in een interview met El Pais.

“Ik voelde me nog altijd een renner”, aldus Bala, die momenteel als adviseur aan de slag is bij Movistar. De voormalig wereldkampioen nam afscheid als coureur na de Ronde van Lombardije 2022, waar hij nog als zesde eindigde. “In het begin van 2023 had ik het heel moeilijk. Dag na dag begon het competitievirus zwakker te worden, maar toen het seizoen begon en ik me nog steeds goed voelde, begon ik me af te vragen of ik niet te vroeg gestopt was.”

“Ik ga niet liegen: ik dacht eraan om weer te gaan koersen. Gedurende het jaar deed ik wat gravelwedstrijden (Valverde werd onder meer vierde op het WK, red.) en ik bleef trainen… Dus aan het einde van het seizoen zei ik tegen Eusebio Unzué (de teammanager van Movistar): ‘Wat ga ik doen? Ga ik terugkeren?’ Maar hij reageerde: ‘Alejandro, wat ben je aan het doen? Ben je gek? Wat voor belang heb je om dit doen? Op dat punt heb ik niet langer aangedrongen en stemde ik met hem in. Eusebio had gelijk. Wat voor belang heb ik?

En dus blijft Valverde gewoon adviseur bij Movistar. “Ik zal naar wat meer wedstrijden gaan in de rol als consultant. Ik zal aanwezig zijn en hulp bieden waar dat nodig is. Een rol als ploegleider? Op het moment ben ik alleen bevoegd voor het nationale niveau. Wat het UCI-niveau betreft, moet ik nog zien wat ik ga doen. Misschien over een jaar.”