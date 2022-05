Geen breuken voor Marta Cavalli na val in Ronde van Burgos

Marta Cavalli kan opgelucht ademhalen: de Italiaanse heeft namelijk geen breuken overgehouden aan haar valpartij in de Ronde van Burgos. De 24-jarige Italiaanse van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope kwam in de tweede etappe naar Aguilar de Campoo ten val en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De Franse werkgever van Cavalli heeft inmiddels via social media laten weten dat er sprake is van een ‘stabiele medische toestand’. Cavalli heeft geen ernstige blessures overgehouden aan haar val en is inmiddels weer terug in haar thuisland Italië. Cavalli werd voor de start van de Ronde van Burgos gezien als een van de topfavorieten voor de eindzege.

De Italiaanse beleefde in het voorjaar haar definitieve doorbraak bij de profs, met winst in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. In de Amstel Gold Race sprong ze op het juiste moment weg uit een elitegroepje, in de Waalse Pijl versloeg ze – na een titanenduel op de Muur van Huy – Annemiek van Vleuten. Cavalli werd ook nog vijfde in Parijs-Roubaix en zesde in Luik-Bastenaken-Luik.

Cavalli hoopt in de zomermaanden te schitteren in de Giro d’Italia Donne en de allereerste Tour de France Femmes avec Zwift.