Geen breuken voor Emma Norsgaard na zware val in Tour Femmes

Bij Emma Norsgaard zijn geen breuken geconstateerd na haar zware valpartij in de Tour de France Femmes. De Deense renster van Movistar lag donderdag bij de massale crash in de vijfde etappe en er werd gevreesd voor breuken, maar dat is in het ziekenhuis uitgesloten.

Movistar laat weten dat Norsgaard de komende 24 uur onder observatie zal blijven in het ziekenhuis, om eventuele na-effecten te monitoren. De 23-jarige sprintster had na haar valpartij namelijk pijn aan haar hoofd, halswervels en linkerschouder. Vooral vanwege de hoofdpijn werd besloten dat Norsgaard niet verder kon gaan in de Tour Femmes.

De opgave van Norsgaard is een flinke aderlating voor kopvrouw Annemiek van Vleuten, die hoopt de Tour de France Femmes te winnen.

We’re happy to report @emmanorsgaard1 has no fractures following her crash on st. 5 of @LeTourFemmes #TDFF.

The Danish rider will remain under medical observation and rest for 24 hours, to monitor any after-effects from the incident.

Mucho ánimo, Emma 🤗💙

📸 @SprintCycling pic.twitter.com/8M7YipMoGC

— Movistar Team (@Movistar_Team) July 29, 2022