Geen breuken voor Froome: Brit van start in tweede etappe

Update

Chris Froome was zaterdag in de openingsetappe van de Tour de France een van de slachtoffers van een massale valpartij op goed zeven kilometer van de finish. De Brit leek niet meer op de fiets te stappen, maar was uiteindelijk nog in staat om de finish te bereiken.

De viervoudige Tourwinnaar, die meer dan veertien minuten moest toegeven op ritwinnaar Julian Alaphilippe, liet na afloop meteen enkele scans maken. Al snel bleek dat de renner van Israel Start-Up Nation geen breuken heeft overgehouden aan zijn buiteling, maar Froome heeft wel veel blauwe plekken en last van zwellingen.

“Ik hoop nu op een goede nachtrust en dan kijken we morgen hoe de zaken ervoor staan, vooraleer ik een beslissing zal nemen in samenspraak met de medische staf. Bedankt voor de vele berichten en steunbetuigingen”, liet de Britse klimmer gisteren na de finish weten via social media.

Rit om snel te vergeten

Voor Israel Start-Up Nation was de rit naar Landerneau er eentje om snel te vergeten. De Israëlische formatie zag niet alleen Froome tegen de grond gaan. Ook de Zwitser Reto Hollenstein was betrokken bij de massale val en klaagde na afloop over trauma aan de borstkas. Klassementsrenner Michael Woods kwam ook niet ongeschonden uit de strijd: de Canadees verloor aan de streep bijna negen minuten op de dagwinnaar.

Update 10.05 uur

Chris Froome zal vandaag weer een rugnummer opspelden voor de tweede etappe naar Mûr-de-Bretagne. De Britse ronderenner laat via social media weten klaar te zijn voor ‘ronde twee van de Tour.’ Froome had zaterdag na de massale valpartij op goed acht kilometer van de meet last van blauwe plekken en zwellingen.