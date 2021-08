Geen breuken geconstateerd bij Kamil Małecki na botsing in Ronde van Noorwegen

Kamil Małecki kan opgelucht ademhalen: de Poolse renner van Lotto Soudal heeft namelijk geen breuken overgehouden aan een incident in de Ronde van Noorwegen. Małecki klapte in de derde etappe van de ronde vol op een stilstaande wedstrijdwagen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

De 25-jarige Pool heeft na de botsing wel last van behoorlijk veel schaafwonden en kneuzingen, maar in het ziekenhuis kwamen verder geen breuken of andere ernstige blessures aan het licht. Het is voor Małecki overigens niet de eerste keer dat hij in de lappenmand ligt. Eind vorig jaar kwam hij namelijk ten val op training en moest hij vervolgens maanden revalideren: Małecki brak namelijk zijn sleutelbeen en bekken.

De renner maakte pas begin augustus zijn rentree in het peloton tijdens de Ronde van Denemarken. De coureur van Lotto Soudal wist zijn eerste koers sinds zijn zware crash tot een goed einde te brengen: hij eindigde als 55ste in het algemeen klassement. In de Ronde van Noorwegen stond hij na twee etappes op een 39ste plaats in het klassement.