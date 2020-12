Gedwongen rustperiode voor Eva Lechner na valpartij in Tábor

Eva Lechner is niet ongeschonden uit de strijd gekomen tijdens de Wereldbeker van Tábor. De Italiaanse veldrijdster was betrokken bij een valpartij vlak na de start en heeft last van gezwollen knieën. Ze zal binnenkort enkele CT-scans ondergaan.

Lechner lag op de grond bij de valpartij, waarbij ook Shirin van Anrooij, Katie Compton, Suzanne Verhoeven en Sara Casasola waren betrokken. De 35-jarige Italiaanse kon de wedstrijd wel uitrijden, maar het ging niet van harte. “Mijn knieën deden zeer en zijn nu gezwollen”, zo vertelde Lechner na de finish aan Tuttobiciweb.

“Verder heb ik last van mijn rechterbeen, ik kan mijn been momenteel niet buigen. Ik weet eigenlijk niet precies wat er is gebeurd. Ik zat aan de binnenkant toen enkele rensters in elkaar haakten. Ik moet nu wel een rustperiode inlassen en zal zeker niet snel weer terugkeren in het veld”, aldus Lechner.

Schade

Oud-crosser Luca Bramati, tegenwoordig de coach van Lechner, vreest voor een verrekking van haar achterste pezen. De schade bij Compton valt, buiten wat schaafwonden en kneuzingen, overigens mee. Verhoeven liep dan weer een wonde op aan haar kin en moest in het ziekenhuis van Tábor worden gehecht.

Shirin van Anrooij werd met zware blessures afgevoerd naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis. De renster van Telenet Baloise Lions heeft last van een armblessure, veroorzaakt door een schijfrem. Ook is ze inmiddels geopereerd aan een diepe open wond. Volgens de ploeg lijken er geen spieren of pezen hevig beschadigd door het ongeluk.