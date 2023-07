Geduldige Pidcock richt zich vol op klassement: “Zit normaal niet echt in mijn karakter”

Tom Pidcock sprak voor de start van de Tour de France al zijn ambitie uit om een goed klassement te rijden en de Brit houdt voorlopig woord. De renner van INEOS Grenadiers is de (voorlopige) nummer zeven in het algemeen klassement. Pidcock hoopt de goede lijn in de tweede én derde Tourweek door te trekken.

De 23-jarige Pidcock blinkt normaal uit in de klassiekers en het kortere rondewerk, op de veldritfiets en mountainbike, maar is zichzelf nu ook aan het ontdekken als klassementsman. “Ik heb er veel plezier in en voel ook dat ik beter word”, liet de renner vandaag op de eerste rustdag weten tijdens een persconferentie. “In het verleden had ik niet de motivatie om voor een top 10-plek te rijden, dat is nu wel het geval”, citeert Cyclingnews.

“Ik heb nu het geduld om voor een goed klassement te gaan, ik kan de focus bewaren. Normaal zit dat niet echt in mijn karakter. Dit is de eerste keer dat de ploeg me echt uitspeelt als klassementsrenner”, aldus Pidcock, die zondag in de rit naar de gevreesde Puy de Dôme misschien wel zijn beste dag kende. De veelzijdige Brit eindigde namelijk als vierde van de klassementsrenners. “Het was een goede dag en het zou fantastisch zijn om dit te kopiëren.”

Een goed begin is het halve werk, maar Pidcock is er nog lang niet. De renners zijn nog altijd maar negen etappes ver en trekken nog naar de Alpen en tot slot de Vogezen. “Er staan nog zware etappes op het programma. De etappes in de Alpen worden een grote test. Ik hoop zo te blijven presteren.”

“Het is voor mij nu een uitdaging geworden om te zien waar ik precies kan eindigen in het klassement. Ook als dit zou betekenen dat ik geen etappe kan winnen. Dat is dan maar zo. Dan heb ik in elk geval wel veel geleerd van deze Tour”, klinkt het.