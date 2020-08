Gebroken sleutelbeen voor Yves Lampaert woensdag 5 augustus 2020 om 21:44

Het is maar een voetnoot bij het slechte nieuws over wat Fabio Jakobsen is overkomen, maar ook zijn ploegmaat Yves Lampaert treft het niet. Bij een val in Milaan-Turijn brak hij zijn linkersleutelbeen.

Ook in Milaan-Turijn werd gevallen. Bij een van de tuimelpertes was Yves Lampaert betrokken. Bij het zien van de tv-beelden was er al snel het vermoeden dat de West-Vlaming zijn sleutelbeen had gebroken en dat is ondertussen bevestigd door Deceuninck-Quick-Step. Afwachten hoe lang de 29-jarige klassiekerspecialist buiten strijd zal zijn. Al zal Lampaert ongetwijfeld meer bezorgd zijn om zijn onfortuinlijke ploegmaat dan om zijn eigen probleem.