Gebroken sleutelbeen voor Gerben Thijssen

Gerben Thijssen is een tijdje uit de roulatie. De rappe man van Lotto Soudal heeft namelijk zijn sleutelbeen gebroken en moet onder het mes. “Ik ga nu heel hard werken om nog sterker terug te komen”, laat Thijssen weten via Instagram.

“Ik had meer verwacht van het eerste deel van het seizoen”, schrijft Thijssen, die aan zijn tweede volledige seizoen bezig is voor Lotto Soudal. De 22-jarige Belg heeft dit seizoen al 25 koersdagen in de benen, maar wist nog niet echt uit te blinken in het tenue van zijn werkgever.

Thijssen moet het voorlopig doen met een achtste plaats in de tweede etappe van de Ster van Bessèges en een negende stek in de slotrit van de Ronde van Valencia. De rappe man maakte vorig jaar nog indruk in de Vuelta a España met een tweede plek in de sprintersrit naar Aguilar de Campoo, achter Pascal Ackermann.

Thijssen brak eind 2019 ook al eens zijn sleutelbeen na een zware valpartij tijdens de Zesdaagse van Gent. De beloftevolle sprinter brak toen ook drie ribben en verder kwamen er drie hersenbloedingen aan het licht. Thijssen wist na een lange revalidatie echter weer terug te keren op zijn oude niveau.