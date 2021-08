Gebroken sleutelbeen voor DSM-aanwinst Jonas Hvideberg

Jonas Hvideberg heeft in de Brussels Cycling Classic een sleutelbeen gebroken. Dat meldt zijn ploeg Uno-X op social media. De Europese beloftekampioen verruilt na dit seizoen het Noorse team voor Team DSM.

Hvideberg veroverde vorig jaar in Plouay de Europese titel bij de beloften, voor renners als Olav Kooij, Jordi Meeus en Søren Wærenskjold. Dit jaar staat de teller nog op nul, maar de Noor was wel al negende in de Vredeskoers voor beloften en eindigde na een sterk optreden als achttiende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Eerder deze maan werd bekend dat Hvideberg een contract voor twee jaar had getekend bij Team DSM. Hij staat bekend als een rappe man die zijn mannetje staat in de klassiekers.

Not what we hoped for. A technical in the breakaway for @Torsteintren and broken collarbone for @JonasHvideberg… Some days rougher than other.

Results by @FirstCycling: https://t.co/spHcWLcgro#development https://t.co/nVZABqYt7h

— Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) August 29, 2021