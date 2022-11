Gebroken elleboog voor Pauliena Rooijakkers na val op training

Pauliena Rooijakkers zal de komende weken noodgedwongen wat gas terug moeten nemen. De 29-jarige renster van Canyon-SRAM heeft bij een valpartij op training een breuk in haar elleboog opgelopen.

“Helaas ben ik onderuit gegaan op training en dat heeft geresulteerd in een gebroken elleboog. Ik zal het de komende weken daarom wat rustiger aan doen, om zo weer te herstellen”, laat de Nederlandse weten via Instagram. Voor Rooijakkers komt de elleboogbreuk op een vervelend moment, al is er nog voldoende tijd om op te bouwen richting de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen.

Seizoensrevelatie

Rooijakkers beleefde in 2022 haar definitieve doorbraak in het peloton. Ze wist meerdere keren haar neus aan het venster te steken in de wat zwaardere klimkoersen. Zo werd ze in het voorjaar zesde in de Brabantse Pijl en kwam ze in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik als elfde over de streep.

Ze trok de goede lijn door na de Ardennenklassiekers, met een tweede plaats in de sterk bezette Itzulia Women, een vierde stek in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en een derde plaats in de Ronde van Zwitserland. Ze won met Durango-Durango Emakumeen Saria zelfs een prestigieuze eendagskoers. Ze nam dit jaar ook deel aan de Tour de France Femmes avec Zwift en de Ceratizit Challenge by La Vuelta.