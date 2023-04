Gaviria verrast met lange sprint in Romandië: “Ben nu echt klaar voor de Giro”

Met een sprint van ruim 300 meter verraste Fernando Gaviria vriend en vijand in de slotrit van de Ronde van Romandië. Het leverde hem een zege én een mentale boost op. “Ik ben nu echt klaar voor de Giro d’Italia”, vertelde de Colombiaan van Movistar aan Eurosport.

“Deze koers was heel belangrijk voor mij, want ik heb veel getraind in aanloop naar de Giro”, blikt Gaviria terug op de zesdaagse Ronde van Romandië. Eerder deze week lukte het nog niet voor hem om mee te doen om de ritzege, maar in Genève was het wel mogelijk. Er lagen wel wat heuvels op de route.

“Op de zwaarste klim van de dag ging het heel snel. Ik moest lossen, maar de ploeg besloot op mij te wachten. Gelukkig kwamen we daarna snel terug”, aldus Gaviria. “Daarna hebben we er alles aan gedaan om deze sprint te winnen. Daarom is het mooi om deze zege aan de ploeg terug te geven.”

De laatste rechte lijn was 250 meter lang, maar de Movistar-kopman besliste anders door al voor de laatste bocht zijn sprint in te zetten en daar een groot gat te slaan. “Ik bleef gefocust in de finale en wachtte mijn moment af”, zegt hij. “We begon mijn sprint en had duidelijk heel goede benen.”

‘Lastig om aan het wiel van Gaviria te komen’

Ruim achter Gaviria wist Nikias Arndt tweede te worden namens Bahrain Victorious. “Gaviria deed dit heel goed”, vertelde hij tegen Eurosport. “Wij, INEOS Grenadiers en EF Education-EasyPost wilden hem graag lossen, maar dat lukte helaas niet. Daarna volgde een snelle finale.”

“Het was in de finale strijden om de plekjes, maar ik werd goed gesteund en afgezet door de ploeg”, aldus Arndt. “Ik zat in perfecte positie en voelde mij goed, maar werd ook verrast door Gaviria. Daarna was het lastig om aan zijn wiel te komen. Ik wil hem daar graag mee feliciteren.”